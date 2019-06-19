他統整陳其邁近半年行程 網嘆：到底誰才是高雄市長？

2019-06-19 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市爆發登革熱疫情，市長韓國瑜因此遭轟「只顧造勢」，甚至有韓粉在韓粉臉書粉專PO出「尋人啟事」，要找行政院長副院長陳其邁，「請他帶著正義、溫暖回高雄一趟」。對此，有1名PTT鄉民統整表示，從1月至今，陳其邁臉書公開在高雄的行程就多達20多起，反觀韓國瑜卻不斷請假、出國考察，讓他不禁想問「到底誰才是高雄市長」？

一名鄉民18日在Ptt八卦板回文 ，對於韓粉PO文「協尋陳其邁」，原PO表示，自己雖不懂高雄的事為什麼不找韓而要找陳，但自己去陳其邁臉書隨便搜了一下，這半年就找到20多個陳其邁在高雄的公開行程，且陳其邁19日還要再去主持防疫會議跟視察疫區。

原PO表示，反觀韓國瑜出國考察、請假不斷，還有四處幫人輔選、全國造勢。二月底東南亞5天，請假；三月底中國6天，請假；四月去美國8天，請假；喝太晚宿醉，還是請假。假單找得到的就至少23天，上任半年，快一半時間都不在高雄。「到底誰才是高雄市長」？

對此，其他鄉民也紛紛回應「真 高雄市長」、「高雄終於有市長了！」、「高雄市長無誤」、「我是其邁早就放給高雄爛了」、「邁邁才是真心為高雄付出啊」、「原來邁邁才是高雄市長」、「其邁對高雄真的太好了，不值得」、「韓粉也知道韓導沒用，才會想找其邁」。

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