副主席赴海峽論壇、國民黨讚九二共識 網轟：還再騙台灣

2019-06-18 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨副主席兼秘書長曾永權近日代表黨主席吳敦義率團參加第11屆海峽論壇，重申堅持九二共識；國民黨也在臉書發文稱「九二共識不是一國兩制，國民黨反對一國兩制」。但網友不領情，怒轟「習都說92就是一國兩制了，還在騙台灣」。

曾永權16日在海峽論壇致詞時宣稱，「九二共識」就是兩岸交流的壓艙石，也像是摩天大樓裡的阻尼器，「如果執政者利用政治算計，持續『污衊』九二共識」，必然會在接下來的選舉中繼續被選民用選票唾棄。

蔡總統對此回批，現在香港人走上街頭，希望守住現代公民基本的民主自由與人權，但在野黨卻選擇在此時參加「海峽論壇」，對政府多所批評與攻擊，實在不太恰當。

國民黨事後則在官方臉書貼出曾永權致詞重點，指稱「曾副主席強調，中國國民黨堅持九二共識、反對台獨，在這樣的基礎上，推動兩岸交流、維護台海和平」，還說「兩岸交流壓倉石，九二共識不是一國兩制，國民黨反對一國兩制」。

該文被轉貼到PTT後遭網友一面倒痛批，留言「共匪都不跟你九二共識了 國民黨還在國王新衣？」、「92共識就是一國兩制 喜歡的請看看香港下場」、「KMT真的愚蠢又無良」、「黃智賢先踏過韓導的屍體再說」、「習都說92就是一國兩制了，還在騙台灣」。

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