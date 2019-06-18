贊成給年輕人高薪 郭台銘：但要提升競爭力、企業賺錢

2019-06-18 22:33

［記者謝武雄／桃園報導］年輕人低薪已經成為普遍現象；國民黨總統初選參選人、鴻海集團董事長郭台銘今天受訪時表示，他絕對贊成給年輕人高薪，但前提是台灣要提升產品競爭力，讓中小企業賺錢，薪水就會提高；另這波中美貿易戰，很多企業訂單至少減少3至5成，弄得老闆都活不下去了，哪來的加薪。

郭台銘說，年輕人低薪的問題，大部份都是服務業、服務業要求一例一休，可替代性又太高，但低薪不能一筆帶過，未來會有論述、讓年輕人有更好的福利、薪水， 台灣一定要在產品、服務、管理上提升競爭力，讓每個中小企業主都能賺錢，如此員工的薪水就會高。

郭台銘也提到，他絕對贊成給年輕人高薪，畢竟企業成長與員工薪水是互為良性循環，如果要留住人才，不能給他好的待遇，只想要付很爛的薪水要壓榨員工，在現在的年輕人來說，根本是不可能的事情，這種東西是最簡單的道理，以鴻海為例，鴻海的生育補助是每胎十六萬元，遠高於各縣市生育補助，這就是好的員工福利。

對於記者問及鴻海員工領不到加班費的問題；郭台銘說，他已經沒有不管鴻海內部管理事情，以鴻海狀況來說，基層的員工是有加班費，但高層主管主要拿的是工作績效獎金或者是股票紅利，這部分是沒有加班費，至於一般企業員工沒有拿到加班費，可以跟他老闆申訴，不然就辭職嘛。

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