永遠是民主社群一份子 AIT承諾：台灣可以信賴美國

2019-06-18 16:12

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）處長酈英傑今天再次強調，美台共享民主自由價值，是超越種族、歷史的連結。酈英傑也堅定宣示，在國際民主社群之中，台灣將永遠擁有一席之地，就像是大家庭的一份子，而且台灣可以信賴（count on）美國對於共同未來的堅定承諾。

AIT今天與貿協（TAITRA）共同舉辦「深化印太地區經濟與商業合作論壇」，會議重申印太夥伴對於自由開放印太地區的共同願景，以及台灣在此願景所扮演的角色。

除酈英傑與貿協董事長黃志芳出席、政委鄧振中主持座談外，印太地區也有許多夥伴代表一同參與，包括澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan）、日本駐台副代表西海茂洋、帛琉駐台大使歐克麗（Dilmei L. Olkeriil）與索羅門駐台大使王哲夫（Joseph Waleanisia）等人，印尼也罕見由經濟統籌部次長Wahyu Utomo代表，透過影片發表致詞。

酈英傑並發表近半小時的「增進美台經濟與商業關係」大型政策演說。酈英傑說，美國從二戰後提倡自由且開放的印太戰略，是在區域中尋求夥伴關係，而非霸權主宰。美國協助建立太平洋地區的經濟和安全環境，更使亞洲崛起基於區域安全、公海和相互商定的經濟規則而崛起，「經濟奇蹟的基石是建立和保護基於規則的秩序」。

談及美台經濟關係，酈英傑說，美國希望透過TIFA架構持續增進雙方的經貿關係；美國與台灣也將攜手在東南亞區域透過計畫擴展創業合作；酈英傑並讚揚台灣在數位經濟上的成就，包括頂尖的半導體技術與創新研發能量。

酈英傑說，台灣正在迅速轉型成為創新型經濟，世界的其他地方也已注意到這點。正如世界經濟論壇（WEF）去年所點出的，台灣已成為世界4大超級創新者之一。而在上述這些堅實的基礎上，他對美台關係的未來充滿信心。

酈英傑強調，美台共享的價值觀不僅是一種原則，而且都擁有具代表性的自由社會文化，以超越種族、甚至超越歷史的方式，將美台連結在一起。酈英傑說，在國際民主社群之中，台灣將永遠擁有一席之地，就像是大家庭的一份子，而且台灣能夠信賴（count on）美國對於共同未來的堅定承諾。

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