陳其邁赴高雄防疫 韓國瑜北上造勢 他怒：到底誰是市長？

2019-06-18 18:38

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市爆發登革熱疫情，意外引發市長韓國瑜與行政院互槓，為了不讓防疫淪為口水戰，行政院長蘇貞昌日前指示副院長陳其邁成立專案小組協助防疫，明（19）日也將南下高雄召開防役會議。對此，有網友不滿地問：「到底誰是高雄市長？」

韓國瑜15日下午到雲林參加總統初選造勢，當天上午先集合民政局、衛生局、環保局等7個局處及13個區清潔隊，舉行登革熱防疫動員大會，但被議員康裕成批韓來19分鐘（包括媒體聯訪）就走人，怒在臉書批評「韓市長咻一下就離開，希望登革熱也咻一下就在高雄滅跡」。

政院人士今天表示，因應全台20例登革熱病例，皆發生在高雄市，副閣揆陳其邁將南下政院南部聯合服務中心辦公室，主持行政院「重要蚊媒傳染病防治協助地方專案會議」。陳其邁除將針對高雄市府近來防疫要求及經費，予以明確回應，也將視察登革熱疫情較嚴重的三民區鼎金一帶。

對此，臉書「打馬悍將粉絲團」發文表示，「韓國瑜離開高雄去造勢，然後高雄登革熱由陳其邁處理，到底誰是高雄市長啊？」其他網友也紛紛留言，「到底誰是市長？真正的高雄市長成天不在高雄」、「落選人、一直幫當選人擦屁股，台灣是怎樣了...悲哀」、「高雄現在是中央在管理就是了...那韓先生要不要辭職就好」、「高雄人教訓到自己了吧！最後還不是要靠陳其邁！」、「推！真高雄市長。原來選錯真的這麼悲哀」。

還有網友諷刺韓國瑜「好！登革熱你扛，大家台中造勢不見不散」、「副總統公衛專家，也一起去好了」。

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