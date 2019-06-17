再有登革熱算蘇貞昌頭上！ 韓國瑜被網友罵翻

2019-06-17 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今北上突襲立法院，自稱為登革熱疫情拜會立法院高雄市區域立委，而上週到行政院會，韓被行政院長蘇貞昌洗臉的影片在網上瘋傳，也讓韓國瑜十分不滿，今天更怒嗆，如果高雄再有一個登革熱病例，就要把帳算在蘇貞昌頭上！反遭網友罵翻。

綜合媒體報導，韓國瑜今晚出席中天《新聞深喉嚨》戶外開講時，提到上週赴行政院會以誠懇的態度尋求幫忙，希望中央盡速撥款，假使登革熱爆發，不但市民的生命財產受影響，也會讓觀光客及投資者卻步。韓國瑜批，沒想到他赴院會的畫面被惡意剪接，被刻意營造成被蘇貞昌洗臉的模樣，「不太光明磊落」。

韓國瑜強調，高雄已投入人力、啟用第二預備金花了4700萬元，該做的都做了，只希望中央能快點撥款下來，他更怒嗆，蘇若再不核發5000多萬登革熱補助款，「再有任何一個登革熱，就算在蘇貞昌頭上！」

對此，鄉民不領情，紛紛痛批「果然開始推責任了」、「無能草包，推諉塞責，這種咖也要選總統？」、「無恥到誇張的地步」、「質詢當總機推給幕僚，市政無能又推給中央」。

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