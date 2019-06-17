傻眼！ 讚一國兩制被譙翻 黃智賢又嗆：你喜歡一國一制？

2019-06-17 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕政論主持人黃智賢參加中國舉辦的海峽論壇，發言時指出「一國兩制、和平統一才是台灣最光明的未來」，該言論慘遭網友罵翻。對此，黃智賢今（17日）於臉書嗆聲，「我捍衛做一個中國人的權利？只因為我支持統一？因為我支持一國兩制？那，你是喜歡一國一制？」

黃智賢16日在海峽論壇致詞時稱，一國兩制是「對台灣最大的尊重與體貼」，還說兩岸分隔70年仍未統一，這是中華民族最大的痛，不要讓悲劇繼續下去，中國、台灣聯合起來才有未來，甚至強調「我們這一代要把台灣帶回家、帶回中國」。但此番言論遭大批網友痛罵，還有網友在臉書發起「一人一參加支持黃智賢放棄臺灣國籍入籍中國」活動。

對此，黃智賢在臉書做出回應，「因為我去廈門的海峽論壇演講，台獨就崩潰了？我的演講內容，完全依據中華民國憲法。大陸是中國的一部份，台灣也是中過（國）的一部份。而且，必須追求統一。如果要統一，難道要武統？」

黃智賢說，「要推翻中華民國的台獨們，說要註銷我的中華民國戶籍？好不好笑？只因為我捍衛做一個中國人的權利？只因為我支持統一？因為我支持一國兩制？那，你是喜歡一國一制？」

黃智賢指出，她不像許多雙面人。她在中國說的話和在台灣，是一模一樣的，只要看她臉書和主持的節目就知道了。她宣稱，「做一個中國的台灣人，如果連主張國家統一的思想都不敢想。連說出口都不敢。你不要跟我說台灣有民主。香港人還能上街叫罵北京呢！面對這些不准我主張的人」。

黃智賢該篇文章一出再次引發網友圍剿，怒批「這麼喜歡中共可以轉國籍喔，別用著中華民國福利，在那邊大談中共的好，拜託這樣沒有說服力，」、「在這裡支持的要統一的你們自己游過去」、「妳就過去啊 去當中國人啊 不要拖累我們台灣人好不？」、「你可以回中國去盡情支持統一 不要在台灣跟我們講這些五四三的」。

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