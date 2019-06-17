防治登革熱韓國瑜稱「沒錢」陳菊：怎麼會沒錢？

2019-06-17 14:08

〔記者涂鉅旻／台北報導〕高雄市長韓國瑜今日上午突然現身立法院，稱他的目的為爭取登革熱防治等補助，對此，曾任高雄市長的總統府秘書長陳菊今日中午在立法院民進黨團被問及此問題時表示，她作為前市長，不便評論施政。但媒體問韓稱「沒錢」，陳菊說：「怎麼會？」市長每年有3到5億元第二預備金，中央對地方的登革熱防治議題也會全力支持。

陳菊今日中午陪同4名大法官被提名人拜會立法院各黨團，她在陪同拜會立法院民進黨團前受訪，被問及高雄市登革熱防治問題。陳菊表示，登革熱是「高雄的宿命」，因為氣候因素，高雄每年的登革熱從夏天持續到年底，且非常嚴重。而這幾年來，高雄市為了登革熱問題全體總動員，並防治地非常成功。

陳菊表示，她的市府團隊曾拜訪新加波，因為該國一樣有登革熱問題，高市府和新加坡溝通、學習，為高雄市增加100餘名登革熱防治員，並透過跨單位合作、機場境外隔離等作為，這4、5年來，高雄的登革熱案例數都是「個位數」。

陳菊表示，高雄市府的環保局、衛生局的同仁非常辛苦，高市府為了登革熱防治與和高雄石化氣爆後續作為，成立唯二高雄市府24小時Line群組。

媒體追問，韓國瑜稱高市府經費不足，陳菊表示，高市府可動用第二預備金，再和中央申請，而中央、地方合作並非困難之事，相信中央會全力支持。媒體再問，韓稱高市府「沒錢」，陳菊表示「怎麼會」？市長一年第二預備金約3到5億元。

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