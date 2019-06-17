賴峰偉從海峽論壇提前返國 慰問泳渡溺斃警家屬

2019-06-17 13:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕外界質疑泳渡澎湖灣傳出憾事，澎湖縣長賴峰偉卻遠赴中國廈門參加「海峽論壇」，今日賴更改行程提前返國，首站前往溺斃的退休警察王英財家中慰問家屬，並致贈5萬元慰問金，同時將邀集「台灣鐵人三項公司」等召開專案會議，檢討意外原因。

舉辦18年以來首傳溺水意外的泳渡澎湖灣，雖然縣長賴峰偉與前總統馬英九都有出席參加，但意外發生後，卻未見賴峰偉現身，對外說明相關處理及檢討情形，只透過教育處發布聲明，隨後才得知賴趕赴中國廈門參加兩岸論壇，雖然是既定行程，但人命關天，引發外界質疑。

2019泳渡澎湖灣有1622名泳者參賽，78歲退休警員王英財參加5000公尺組，在賽程中不幸往生。賴峰偉第一時間得知消息後，指派副縣長許智富前往醫院慰問家屬，致3萬元慰問金，賴峰偉並更改行程提前返國，今日上午至王英財家中慰問家屬，致5萬元慰問金，並指示社會處主動聯繫家屬，協助申辦20萬元意外救助金，並請民政處協助家屬處理後續喪葬事宜。

賴峰偉對於王英財平日喜愛晨泳，此次發生不幸，感到難過與不捨，他希望王家高齡102歲的老父親節哀順變，保重身體，早日走出悲痛。鐵人三項公司今年是第二次承辦泳渡澎湖灣活動，賴承諾家屬，將要求鐵人三項公司負起責任，並召開專案會議，檢討意外原因，避免類似事件再度發生。

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