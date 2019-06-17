韓突襲見面快閃 王金平︰已與郭台銘見3次

2019-06-17 13:53

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長韓國瑜今北上立法院突襲拜會前立法院長王金平，但「王韓會」談不到10分鐘，韓就被王金平打發，王金平中午接受廣播節目專訪時指出，和鴻海董事長郭台銘已經見過3次，未來可能會再見，如果韓事先有約，談選舉的事情也歡迎。

韓國瑜今早在未先通知的情況下，突襲到立院拜訪王金平，王金平中午接受廣播節目專訪，會後受訪時表示，韓是臨時性的到立法院來訪問，也不只拜訪他一個人，主要還是為登革熱要向行政院爭取經費的問題來的﹔是否覺得遭到突襲？王則緩頰說，也不必這麼想，韓可能是情急之下。

這場突如其來的「王韓會」只會談不到10分鐘，被解讀韓被王打發，等於被「K.O」，王金平聽後大笑說，「哎呀，我怎麼會跟他好像拳鬥一樣K.O？哈哈哈哈，沒有啦！」

王金平雖與韓國瑜的會面尷尬，但王則在接受專訪時坦言，郭台銘已經去看過他3次， 當然未來可能會再見面，有談選舉的相關議題，而韓國瑜今天是因為登革熱經費問題來的，如果事先有約，和韓談選舉的事情也歡迎。

對於「郭王配」的傳言，王金平則說，他不會去當人家的副手，也不會說要立法院長、行政院長等，也不會退黨，但「我已經說我要選到底」，要怎麼選到底還不知道，要看情勢變化，誰也不知道，他現在的工作是繼續勤走基層，團結各方面力量 。

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