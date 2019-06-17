韓國瑜欠人情？ 王金平：受施慎勿忘

2019-06-17 13:34

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長韓國瑜角逐總統大位，被視為是欠同樣想角逐總統的前立法院長王金平人情，王金平今在廣播節目專訪時以「施人慎勿念，受施慎勿忘」回應，強調他為國民黨努力付出，不在意這些問題，「我所作所為都是為國民黨幫助韓先生選市長。」

王金平今午接受廣播節目專訪，對於韓國瑜上午突然造訪立院，王金平重申，的確只談登革熱預算問題，他告訴韓國瑜應該可以動用第二預備金，趕快把疫情控制住，而預算的事情，行政院不會不給，一定會給的。

主持人詢問，坊間盛傳當初韓國瑜有支持王金平選總統，王金平表示，他從頭到尾都沒有跟韓國瑜談到任何選舉的事，相關傳言是誤傳。

而王金平在韓國瑜選高雄市長期間為其籌備「三山造勢」，是否認為韓欠人情？王金平則以「施人慎勿念，受施慎勿忘」回應，強調他都是位國民黨一起努力付出，不在意這些問題，「我所作所為都是為國民黨幫助韓先生選市長」。

對於韓國瑜近期民調下滑，韓粉認為國民黨應不要在猶豫，一定要徵召韓國瑜，也有人認為韓應該退出初選，把高雄市長做好，王金平認為，這是兩方面的意見，但國民黨好不容易在高雄拿回執政權，關係到國民黨發展，能穩固高雄當然是最好，對國民黨在贏得2020也是很大幫助。

不過，王金平也說，韓國瑜這時已宣布競選2020，當然有很多不確定感，有些人說高雄市可能有若干情勢變化，2020是不是能拿到總統提名，拿到提名後能不能順利當選，都還是不確定因素，在競選同時把高雄市穩住，施政有成果出現，讓高雄市民安心，能夠接受比較好。

王金平強調，國民黨總統初選已經在推動中，也沒有理由終止初選再推一個人出來，只要參與初選的5人中有1人不同意，初選要繼續執行下去。

王金平也認為，初選過程難免有意見相左，選舉策略當然不會讓對方太有利，但黨內路線之爭可以，也可以有恩怨，但所謂庶民對抗權貴、非誰不投等，就是階級鬥爭，二分法下去，對未來的團結會產生很大影響。

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