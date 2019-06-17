這兩個台中立委參選人參加海峽論壇 時代力量痛批⋯

2019-06-17 08:32

〔記者張菁雅／台中報導〕第11屆海峽論壇正在中國福建廈門舉行，陸委會先前已警告參加「探索一國兩制」等活動，可能涉及違法，但國民黨台中市立委沈智慧及將參選立委的台中市議員李中均出席論壇，時代力量台中黨部今日在臉書貼文，痛批兩人無視政府警告，執意參加海峽論壇，並抨擊沈智慧「葬送台灣主權」。

時代力量台中黨部表示，中共政協主席汪洋在海峽論壇開幕致詞重申「習五條」，並發表對台灣統戰言論。之前陸委會就已經警告參加「探索一國兩制」等活動，可能涉及違法，原本眾多要參加的縣市長紛紛打退堂鼓，唯獨兩位出身台中的民意代表，沈智慧及李中無視政府警告，執意參加海峽論壇。

時代力量台中黨部指出，沈智慧甚至在場主講，吹捧習近平「構建人類命運共同體的壯美藍圖」，他提及習近平的兩場國際演講，是中國與美國在世界經貿論壇及聯合國，進行的外交角力。沈智慧身為「中華民國立委」， 竟然在美中貿易戰進行地如火如荼之際，前往中國大力讚賞習近平。

時代力量台中黨部也指出，根據「立法委員行為法」第3條，立委「應恪遵憲法，效忠國家，增進全體人民之最高福祉」。該黨部痛批，「沈智慧這種通敵行為是恪遵哪一國憲法？對台灣效忠嗎？遑論增進人民福祉，根本是踐踏台灣人，葬送台灣主權」！

網友紛紛留言說，「違法亂紀」、「賣國賊」，「可以罷免這投共的立委嗎」？還有人說，「拜託，待在那最好，不用回來了」。

另外，高雄市長韓國瑜先前表示拒絕一國兩制，「除非Over my dead body」。有網友因此嘲諷說，「沈智慧 over 韓國瑜's dead body」。

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