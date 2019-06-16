名字太殖民？宜蘭市長掏腰包改行政中心命名

2019-06-16 12:41

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭市第二行政中心以日治時期首任宜蘭廳長西鄉菊次郎故鄉「龍鄉町」為名，取名龍鄉樓；但有民眾質疑命名紀念殖民者，引發公眾討論，市公所經兩次專案會議後，決議改名為「平安順興樓」，最近完成掛牌，更名費用全數由市長江聰淵自行吸收；江聰淵表示，多元社會所有意見都會尊重。

宜蘭市第二行政中心原為救國團大樓與志清堂，土地屬於市公所機關用地，黨國不分時代，市公所將土地無償撥給救國團使用，1984年建物落成啟用。

不過礙於市公所現有空間不足，市民代表會要求收回救國團土地，經多次協商，2016年公所以3200萬元價購救國團地上物，土地、建物一併回歸市公所管理。

今年救國團大樓、志清堂完成整修，市公所為紀念宜蘭首任廳長西鄉菊次郎對地方建設貢獻，將建物以西鄉菊次郎的故鄉鹿兒島龍鄉町命名為「龍鄉樓」，並在今年3月掛牌。

不過，龍鄉樓被外界質疑紀念殖民統治者，在地方引起熱議，還引起特定立場的團體到場抗議；幾經市公所與市政顧問、文史工作者討論後，決定將龍鄉樓易名為「平安順興樓」，希望爭議就此弭平。

江聰淵解釋，平安順興是宜蘭市獨特問候語，也有吉祥之意，最近定案後已完成掛牌，所有費用都由他個人吸收；宜蘭市是座包容的城市，命名引起熱議後，已做過充分討論，若民眾有其他意見，隨時也能向市公所反映，他們會尊重不同的聲音。

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