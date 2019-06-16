板橋放送所2筆土地遭出售 黨產會：將對中廣公司追徵

2019-06-16 11:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕新北市定古蹟「台北放送局板橋放送所」周邊綠地及倉庫，今年6月底將開放民眾遊憩，放送所建物則預計2022年修復完工。據黨產會調查，該不動產曾淪為國民黨黨產，因交通部追討勝訴後，國家才終於討回國產，但在政府追討前，已有2筆土地遭黨營事業中廣公司轉賣，黨產會未來將進行追徵。

黨產會表示，板橋放送所在日治時期為台灣放送協會設置的「板橋播送機室」，配有 10千瓦特中波機2部、3千瓦特短波機1部，二戰後被國民黨「中央廣播事業管理處」接收，中廣公司來台後續使用該機室。

黨產會強調，依不動產謄本資料顯示，板橋播送機室座落土地在新北市板橋區民族段，日治時期登記取得者為國庫，1945年由中華民國政府接收，登記為國有。

黨產會指出，國民黨在1981年主張，板橋機室的基地為1951年中廣公司事業費項下扣抵轉帳在案的項目，並援引行政院1951年1月所發代電同意轉帳的公文，主張1946年是誤登記為國有。

行政院1951年1月代電同意於中廣事業費項下扣抵轉帳者，只有電台房屋，並不包括基地，「亦即板橋機室基地，在中央廣播事業管理處代政府接收為國有財產後，並未轉帳撥用給中廣公司」。

黨產會批評，基地並非撥用給中廣，但板橋播送機室4筆土地，仍於1981年間由交通部郵政總局、台灣電信管理局變更為中廣公司，再於1985年間以「作價轉讓」為登記原因，變更所有權人為中廣公司。

黨產會提及，4筆土地移轉給中廣後，先後被分割成等10筆土地。其中2筆土地，分別於2002年、2003年出售被國民黨給第三人及建設公司，交通部追討板橋播送機室基地的國產始於2004年11月，當時登記在中廣所有的民族段共8筆土地。

「2014年交通部勝訴確定，8筆土地恢復登記為國有！」黨產會委員表示，當年在中廣名下的8筆土地，政府已追討回來，至於2002年已出售給游氏建設公司（依出售當時土地公告現值計算，價格為3924萬4800元），及2003年出售給林陳海的2筆土地（依出售當時土地公告現值計算，其價格6407萬4000元），未來將對中廣公司進行追徵。

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