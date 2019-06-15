「他寧可負天下人」！黃光芹再爆韓國瑜與王金平初選內幕

2019-06-15 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人黃光芹14日在臉書上PO出預告文，將推出《你所不知道的韓國瑜》系列，當晚就爆料韓「不愛高雄」、「2月就想選總統」引起熱議；15日晚間黃光芹又爆料表示，為了選高雄市長，韓前往蹭王金平、蹭了5、6次，甚至提到，坊間存在傳聞，「韓曾經在電話中親口向王承諾，絕不會選2020總統，結果王則斬釘截鐵否認，還大動作要求報導媒體更正」他其實可以不必這麼執著。

黃光芹在臉書PO文，表示韓國瑜《三山造勢》勢起後，她見了前立法院長王金平兩次，王不僅不居功，還委屈承認，所動員的1萬人車，並未擠進現場；提到台下噓聲，他還自我安慰：「其實只有一個人噓我，是媒體放大了！」

黃光芹表示，王金平是政壇不倒翁，在國會虎虎生威時，韓不過是個彆腳的打仔立委，和王金平並不相熟。黃光芹說，為了選高雄市長，「韓前往蹭王、蹭了5、6次，前兩次顧左右而言他，後來既然開了口，老王這個人，就一頭栽進去，出錢出力」。

黃光芹表示，坊間存在傳聞，「韓曾經在電話中親口向王承諾，絕不會選2020總統；王則斬釘截鐵否認，還大動作要求報導媒體更正」。黃光芹也感嘆，他其實可以不必這麼執著。

黃光芹在文中說，王行走江湖，可謂高人高段，當碰上有人扮豬吃老虎，雖不動如山，但心裡有數。「日前，他在路竹巧遇韓國瑜，韓以麻將桌作比喻，比了比下家，技藝高超；再指指上家，乃有錢咖，最好與下家合作」。最後黃更表示，「我看老王這回不上當了，誰技藝高超？誰有錢？還說不定呢」！

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