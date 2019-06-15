怒轟林鄭逃避責任！在台港生：修法不撤 抗議不退

2019-06-15 20:20

〔記者吳柏軒／台北報導〕香港特首林鄭月娥今天宣布，暫緩《逃犯條例》修訂，對此，在台的香港學生並不相信，堅持反送中訴求是「撤回」修法，更對林鄭贊同警方鎮壓而痛心疾首，強調「撐香港，反送中─我在台灣反對《逃犯條例》修訂」的集結活動明天（16日）照常，重申修法不撤、抗議不退！

在台香港學生及畢業生《逃犯條例》關注組組長何泳彤說，林鄭月娥只有暫緩條例，而非撤回，也沒有要釋放示威者，僅是語言偽術，而且林鄭更強調警務員執法天經地義，贊同警方鎮壓，此態度讓關注組的港生們皆極度憤怒：「痛心疾首、林鄭逃避責任！」

在台港生、各大專校院學生組織、公民團體等明天要在台灣立法院外集結，與香港的反送中行動同日上街，隔海「撐香港、反送中」，何泳彤說，目標依然不變，要求港府「撤回」條例修訂，揚言條例不撤、抗議不退！

台大吳姓港生也說，沒辦法接受僅「暫緩」，同時也看到其他香港人的分析，覺得暫緩無理，畢竟在港已經有超過百萬人上街頭抗議，但港府卻從不撤回。他並說，其實「暫緩」這招，以前也用過，讓市民覺得獲得階段性勝利，不再去談論此事，之後再默默讓法律通過，這次絕對不能再這樣。

全教總理事長張旭政說，暫緩修法是「反送中」運動的暫時勝利，但港府一日不承諾撤回，「反送中」不會罷休，爭議仍在，關鍵是香港人不相信中國法制，也不相信深受中國影響的港府，即使今日暫緩修法，他日仍有其他爭議。

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