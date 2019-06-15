六軍團走入鄉里 首在義民廟展裝備、舞技藝

2019-06-15 15:06

〔記者廖雪茹／新竹報導〕陸軍第六軍團辦理「推動全民國防教育暨走入鄉里」活動，今天首度把各類戰車搬到新竹縣新埔鎮褒忠亭義民廟前廣場展示，各單位特色社團精銳盡出，還規劃互動體驗攤位，吸引許多民眾前往觀賞，期盼藉此拉近國軍與鄉親的關係，號召有志青年加入國軍行列。

第六軍團表示，褒忠亭義民廟為桃、竹、苗地區客家族群的共同信仰中心，為保衛鄉土、捍衛家園、硬頸精神的象徵；而湖口台地上的國軍部隊，為保國衛民而勤訓，因此這次活動特別選擇義民廟辦理，可謂意義非凡。

活動由六軍團指揮官黃金財中將主持，義民廟徐德馨董事長、常務董事林錦華、各級民意代表、地方人士及各後備軍人輔導中心幹部共襄盛舉。黃金財致詞時，特別感謝義民廟全力的協助，讓活動能順利舉辦，也感謝地方鄉親長期支持國軍的戰備訓練。

一整天的活動首先由國防部藝工隊帶來的舞蹈表演揭開序幕，接續為國軍官兵的戰鼓、戰技、舞龍、舞獅、輕音樂及原住民舞蹈等多元表演；值得一提的，這些表演都是國軍於部隊中推廣社團的成果，使官兵除專注戰訓本務，更藉由社團凝聚向心，培養個人興趣。此外，新瓦屋客家花鼓隊也應邀一展身手。

現場陳列展示的裝備有M109A2中型自走砲車、CM33裝步戰鬥車、雷霆2000多管火箭系統砲車、CM11中型戰車、國造CM22A1迫擊砲車、復仇者防空飛彈車、M1045拖式飛彈車、CS/VRC-518機動數位微波車及蜂眼雷達車等9類10輛，讓民眾進一步認識國軍裝備。

廟前也規劃T91射擊模擬器、戰車模擬器、未爆彈處理小組、戰技互動、生命探測儀、生存遊戲、原民竹竿舞及創意摺紙等多項互動體驗。

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