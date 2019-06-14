初選落幕 陳菊：賴清德永遠是我的兄弟

2019-06-14 15:05

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選塵埃落定，蔡英文總統擊敗前行政院長賴清德。總統府秘書長陳菊今天受訪表示，「賴院長永遠是我的兄弟，不管他有沒得到提名。」她也表示會全力配合民進黨中央進行整合。

民進黨13日宣布由蔡英文總統代表黨迎戰2020大選，被問到昨天是否有打給賴清德，陳菊先是遲疑了一下，接著緩緩說「有」。她也認為賴清德是成熟的人，大家都對賴有信心。

外界喊出「蔡賴配（蔡英文與賴清德搭檔參選正副總統）」，陳菊也認為現在不適合談論此事。至於蔡蘇（蘇貞昌）配？陳菊則說，沒聽說此事。

民進黨秘書長羅文嘉早上受訪指出，3月徵詢賴時，民進黨五人協調小組跟賴院長聊天，賴說，蔡總統需要這場初選，且也認為蔡總統會贏得初選。對此，陳菊說，對，因為五人小組有很多協調會議，每次會議大家都很認真協調，這樣過程，她能理解當時賴清德也有表達一些觀點，「我們都尊重，現在我們不適合再來討論這些。 」

被問到賴清德是否用心良苦？陳菊說，對，「賴院長永遠是我的兄弟，不管他有沒得到提名。」

至於大法官提名人恐遭國民黨杯葛？陳菊回應，下週會拜訪不同的立法院黨團，大法官都是國家一時之選，非常優秀的人才，相信對憲政運作很重要，各黨團的支持也很重要，之後都會去拜訪，懇請他們大力支持。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法