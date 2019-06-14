賴清德初選落敗 柯文哲：好可憐

2019-06-14 15:24

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨總統初選民調昨出爐，總統蔡英文以35.67%打敗前行政院長賴清德27.48%，差距8.2%。外界視為熱門總統人選的台北市長柯文哲今下午受訪時表示，民調就是民調，看看就好，媒體問是否有什麼話對賴清德說，柯文哲直說，「好可憐，因為被做掉了」，說完後柯被幕僚帶離，媒體上前追問為什麼，但柯未再回答。

柯文哲下午出席警局金吾獎頒獎典禮，並接受媒體聯訪。媒體問到民進黨民調發現年輕人選票是蔡英文首選，賴清德出現才選柯？對此柯文哲說，他也不曉得，民調就是民調，看看就好。

媒體問若柯選總統，台北市長補選由賴清德代表角逐，柯文哲笑說，「這也要等我選上才煩惱，還早」，不要回答假設性題目。

距離總統登記參選剩3個月，媒體好奇是否有找到副手人選，柯文哲一貫輕鬆語氣表示：不急啊！他是平常心，可以就可以、不可以就算了，深呼吸放輕鬆，每天做自己喜歡的事情。

媒體問蔡英文出線會降低參選意願？柯文哲說，正確講話，是不會升高也不會降低，「我還是做我的事情」。媒體再問是否覺得目前局勢是否不利自己？柯重申，深呼吸放輕鬆繼續往前走。

柯文哲昨在議會備詢時，議員問到對於蔡英文初選贏了，想對蔡英文說什麼話，柯僅簡單回應「加油」，媒體今日好奇問為什麼只講加油沒有恭喜？柯文哲打趣說，「恭喜皇上、賀喜皇上」，還跟提問記者說「你想聽什麼我就說什麼」。

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