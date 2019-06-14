檢調二審辦事14人名單出爐 期別橫跨35至46期

2019-06-14 11:59

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部今年推動一審檢察官調二審辦事新制，規定只要成為一審的實任檢察官，就可申請調二審辦事兩年（二專生），打破以往要苦苦排隊20年才有機會上二審的舊例，今年預定錄取6名，卻湧入近50人報名，高檢署今（14）日通過初選名單，拿到門票的有14人，期別從35期到46期不等，橫跨11期。

本次用人機關共有高本檢（3名）、台中高分檢（1名）、台南高分檢（1名）、高雄高分檢（1名），經過半個月的審核後，終於今日推出14位初選名單，將交由17日的檢察官人事審議委員會遴選出9人，再呈給法務部長蔡清祥從中圈定6位，確定人選預定6月底出爐。

高檢署推薦14位調辦事名單如下：

林李嘉（新竹地檢署，35期）

黃士元（台北地檢署，36期）

周文祥（台南地檢署，36期）

李進榮（台北地檢署，37期）

楊淑芬（基隆地檢署，37期）

謝謂誠（台中地檢署，38期）

曾靖雅（高雄地檢署，40期）

黃紋綦（台北地檢署，41期）

姚玎霖（彰化地檢署，41期）

陳立偉（台中地檢署，42期）

洪英丰（彰化地檢署，42期）

卓俊吉（新北地檢署，45期）

許怡萍（高雄地檢署，45期）

施昱廷（高雄地檢署，46期）

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