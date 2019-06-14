咦！公所借場地辦總統投開票 經濟部斗六工業區要收租金

2019-06-14 11:35

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市公所為辦理明年總統、立委選舉選務工作，向經濟部斗六工業區服務中心借場地，沒想到向公家商借場地居然這麼難，一開始不借，後來又說要收場地費約1萬5000元到1萬8000元，斗六市長林聖爵表示，市公所沒有那麼多錢，已經放棄承租，而且此例不可開，連公家都帶頭要場地租金，以後如果民間跟進，選舉還要辦嗎？

服務中心：若要無償借用 須依規定申請

工業區服務中心主仼林世雄表示，工業區以服務廠商為主，如要借場地，需依租借規定申請租借，如果要無償借用，也要依規定申請辦理，服務中心一切依法辦理。

「也許我錯了！從小不曉得被誰教育，能多做一點是好事，尤其是眾人的事。」斗六市公所民政課長廖家偉在臉書上貼文指出，他為了讓人民行使投票選舉順利，到這個地方借用公家場地，第一次，長官帶隊，不借理由：沒人可以開門，要就門口借，我是流浪漢嗎？第二次，長官打電話，不借理由：要辦展售，我們借是走道耶。第三次，同意了，找你們主管來談。要借的條件：每4小時3000元，不滿以4小時計，佈置+投票當天算一算約15000-18000元，借走道的租金？

「我還是要謝謝82個單位無條件「免費」借用場地的公家機關、宮廟、社區及公益團體。」

斗六市公所解釋，因榴南里選舉人數逾1500人，配合中央選舉委員會規定，另行設立選務工作投開票所，但因服務中心要求得付場地費，公所因選舉經費不足無法支應，將另尋其他單位且配合度較高的場域辦理選務工作。

市公所也指出，依選罷法第6條規定，公職人員選舉，中央、直轄市、縣（市）各設選舉委員會辦理之。公所只是縣選委會下轄下作業中心。

林聖爵表示，為了辦理明年總統選舉，公所已借了82個單位的場地，唯獨斗六工業區服務一再刁難，一開始不借、後來說要作展示中心不能借，後來雖然同意借了，但借一天要1萬5000元，有一點太扯，行政部門間應該互相幫忙，這是中央託給公所的任務，公所一定完成，但也希望中央向工業局說一下，這是選務工作，大家應該配合才對。而且如果所有投開票所都比照要錢，無形中會浪費公帑，覺得此例不可開。

雲林縣長張麗善也表示，辦理選務時需要很多場地，斗六工業區服務中心屬於經濟部工業局，整個國家辦理大選時，公部門理應協助，希望中央與地方能夠一致，不要增加地方財源的負擔。

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