反送中》聲援香港、譴責中共...鍾小平臉書遭灌爆！

2019-06-13 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前針對媒體詢問對於香港「反送中」議題，第一時間回答「不曉得、不知道」。對此，台北市議員鍾小平直言韓「犯了一個很大的錯誤」。他也在臉書PO文譴責中國、力挺香港，並批評國民黨高層沒有對此事表態，沒想到臉書因此被灌爆。

鍾小平日前在政論節目中表示，自己是支持韓國瑜的，希望韓國瑜選上後「肅清」前總統馬英九、黨主席吳敦義等人，但對於反送中事件，韓國瑜不曉得怎麼回答，「他犯了一個很大的錯誤」，就是在兩岸一定要有定見，這樣慢性出血會出事。對於主持人謝震武問，不怕這樣講害了韓國瑜？鍾小平表示，一定要讓他出一次麻疹，「我是為了他好，因為兩岸問題還會碰到的」。

節目播出後，鍾小平也在臉書PO出影音貼文，表示自己「捍衛中華民國主權、挺香港」的立場，並批評國民黨高層沒有任何作為、沒有講任何一個字。他也力挺香港反送中的民主運動，並譴責中共沒有遵守當初鄧小平承諾的一國兩制「50年不變」，緊縮香港在一國兩制之下，獨立自主的空間。

不料節目播出後，鍾小平的臉書竟遭到留言狂轟，「鍾小平 你滾吧」、「滾，鬼混的政客 只講民粹 不講是非」、「枉費我搬回萬華後，議員投你兩次，接到立委初選民調也挺鍾議員你，太令人失望了」、「鍾小平你啥東西，要肅清馬總統，你可以滾了」、「你國民黨繼續傻跟綠網軍走」！

不過也有少數網友稱讚「佩服鍾小平議員敢罵黨中央，黨中央再充耳不聞，就呼籲下架黨中央」、「還好你沒有像韓市長一樣"不曉得"、"不知道"」、「鍾議員加油」。

鍾小平臉書

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