準備接電話！7/8~7/14國民黨總統初選民調 5機構敲定

2019-06-13 18:15

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中央今天下午邀請五位總統參選人陣營代表召開總統提名初選民調協調會，除了確定挑選五家民調執行機構，並確定民調執行時間將從七月八日至十四日，每晚六點至九點半，初步規劃每晚要做四百五十份樣本，最後一天做三百份，五家民調機構每家合計三千份市話民調，預定七月十五日中午公布結果，提報七月十七日中常會通過。

國民黨組發會主委李哲華指出，會中並決定，未來電訪題目將採兩種模式各做一千五百題，也就是先問「黨內互比」，再問「他黨對比」，以及先問「他黨對比」，再問「黨內互比」，同時，由於五個參選陣營認為，「他黨對比」民調的電訪先後順序會影響受訪者選擇，因此針對韓國瑜、郭台銘、朱立倫、張亞中、周錫瑋等五位參選人的對比民調訪問時，每通電訪會依電腦隨機選取方式決定先後順序。

國民黨決定委託執行民調公司分別為全國公信力、TVBS、聯合報、世新大學以及全方位等5家，每家預定要做到三千份的市話民調。

有關民調執行期間相關規定，文傳會主委程美華表示，各參選人陣營不能宣傳、影響民調的真實性及正確性，也不能有同時進行電話拜票或電話民調的作為，而且各陣營不能將在執行電訪現場所觀察到的結果對外露出。

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