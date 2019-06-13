反送中》批評如反服貿「人一獨腦就殘」 黃智賢被砲轟

2019-06-13 18:40

〔即時新聞／綜合報導〕藍營名嘴黃智賢今（13）日於臉書發文，內容大力支持香港政府推行《逃犯條例》，還批香港現在的「反送中」如同台灣當年的「反服貿」，她認為「人一獨，腦就殘」；此番言論被網友砲轟。

黃智賢表示，「香港修改逃犯條例，沒毛病」，法案通過後，在台灣、澳門、中國犯下殺人、強暴等37罪刑的人若逃亡香港，能夠被引渡到犯罪地審判，她質疑，《逃犯條例》將立法會審查移交條件的權力回歸法庭，再由特首決定是否引渡，「請問錯在哪裡？」

黃智賢認為，37條牽涉《逃犯條例》的罪名沒有與言論、民主、出版、示威有關，「連電腦犯罪，內線交易，都排除在這個條例的修訂了。可以爽犯罪，免引渡，這樣還不夠？還不行？」，黃批評反送中跟2014年的台灣的反服貿一樣，「其實就是反中。其實就是人一獨，腦就殘。其實就是外國勢力。」

不少網友知悉此事後，留言砲轟黃智賢「妳最大的問題就是相信中國司法，中共想要抓誰的時候只要羅織罪名就可以利用這個條例，這才是最大的問題」、「中國沒說但實際做下的事情還少嗎？請問李明哲、劉曉波犯了什麼罪要被抓進監獄？」、「給香港的朋友們：不好意思讓你們香港人看笑話了，此乃個人行為，不代表我們台灣大部份的人民心聲，感到羞愧」。

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