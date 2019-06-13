農民職災保險擴大納保對象 估6萬人受惠

2019-06-13 14:26

〔記者李欣芳／台北報導〕農民職災保險將擴大納保對象，農委會今天向行政院院會報告「農民職業災害保險的執行成果與精進作為」，農委會表明規劃將實際從事農業工作的全民健康保險第3類被保險人，包括退休的軍公教及退休勞工等實際從事農務工作但無法取得農保身分者，納為農民職災保險加保對象，擴大納保範圍，以照顧更多的農民。

農委會副主委陳添壽今天出席行政院院會後的記者會表示，農委會將進行修法，農民職災保險擴大納保相信很快就會實現，預估有6萬人受惠。

農委會指出，截至今年6月10日止，已有17.2萬人參加農民職業災害保險，加保率15.44%。其中，基隆市加保率為38.19%；雲林縣加保率為28.31%；嘉義縣加保率為18.51%；屏東縣加保率為16.48%。二崙鄉農會、竹崎地區農會、美濃區農會及東勢區農會加保人數超過3000人。加保率超過20%有62家農會，占全部287家投保農會22%。

農委會指出，目前參加農保的農民必須具備有農保的身分，但有許多已領取其他社會保險老年給付而無法再參加農保的農民，雖有實際從事農業工作事實，但仍未納入農民職災保險的加保對象。基於保障實際從事農業工作農民的職業安全，農委會正修正農民職業災害保險試辦辦法等相關法規，將實際從事農業工作之全民健康保險第3類被保險人納入農民職災保險加保對象。

農委會進一步說明，該會已於今年4月25日及5月27日邀集衛生福利部等相關部會與地方政府及農會召開會議研商並獲致修法共識。據統計，102年2月1日農民健康保險條例修正後，已領取其他社會保險老年給付而無法再參加農保的農民約6萬人。

主持院會的行政院長蘇貞昌表示，農保自去年11月1日開辦以來，感謝農委會、勞動部、各地農會及各地方政府大家一起用心用力投入，投保率雖然比日本快很多，但顯然還有待提升，因為像這麼好的制度對農民過去所沒有的保障，一個月15元就取得這麼大的保護傘，甚至有些縣市是其他縣市政府幫他給付另外的10元，因此對農民來說是非常值得的事。

蘇貞昌說，為什麼不能快快提升投保率？這其中是不知或還有什麼問題，請農委會一定要去瞭解問題所在，讓更多農民獲得從農安全的保障。目前有實際從事農業工作卻無法參加農民職業災害保險者，也請研議是否納入，以完備農民社會保險制度。

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