屏東縣議員質詢 考潘孟安這些題目…

2019-06-12 23:48

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣議員陳哲蕙今天質詢時出英文單字考縣長潘孟安，還要潘孟安簡要闡述儒、釋、道三家的中心思想，潘孟安通過了英文考題，但是在道家思想上與陳哲蕙出現歧見，認為各家學說精髓難「一言以蔽之」，且與縣政無關，讓原本充滿國學氣氛的議事殿堂變得有些尷尬。

35歲的陳哲蕙說，她和縣長潘孟安相差21歲，詢問潘孟安和她之間關係是屬於generation gap（代溝）還是 communication（溝通），潘孟安的答覆是communication，陳哲惠也認為雖然差了21歲，但她相信彼此還是可以溝通，不會有代溝。

陳哲蕙接著借儒、釋、道三家中心思想鋪陳她的「教育」質詢議題，她認為屏東炎熱，國中小學教室應該裝冷氣，提高學童學習效率，並要求儲備校長歸建回原校，別淪為教育處的「打雜工」，同時要求縣府重視國中小學的作文寫作能力培養，恢復過去常舉辦的作文比賽。

潘孟安認為國中小學教室裝冷氣和學生的學習效率沒有必然關係，縣府會作通盤檢討，對於儲備校長的安排及訓練，縣府也會適時調整，不會淪為「打雜工」，為提升學童寫作能力，縣府重視各校圖書資源的建置，以及各鄉鎮圖書館的使用率，透過閱讀，才能寫出好文章。

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