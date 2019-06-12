「民進黨是爛黨」一說遭砲轟 賴岳謙爭議再添一樁

2019-06-12 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員王世堅昨（11日）在中天新聞台政論節目《新聞深喉嚨》中火力全開，反駁賴岳謙「民進黨是爛黨」一說。王世堅表示，議題可以理性討論，但堅決不能接受「爛黨」之說。而賴岳謙今年以來爭議頻繁，先是今年1月無端指控美國戰略暨國際研究中心（CSIS）葛來儀立場不公正，而後又在央視節目上喊話「兩岸的同胞都是中國人」，昨日無理謾罵民進黨是爛黨，爭議事件又添一樁。

賴岳謙在節目中，針對民進黨初選納入手機民調評論，「所以民進黨根本就是一個不對的、不對的、不對，還是一個爛黨，這個黨還是爛！好，先強調這一點。」此番言論立刻引起王世堅不服，反問「賴教授以學者之尊，一再接連的說，民進黨爛、爛、爛黨，民進黨何爛之有啊？」

賴岳謙發現說錯話，馬上笑著跟王世堅道歉，「這一點我收回，對不起！」，忙著拍肩安撫王世堅，請他平息怒火，但也無法讓王世堅氣消，王世堅繼續闡述：「第一點，過去國民黨百年封建獨裁，黨庫通國庫，把國產，甚至把很多民間財產霸佔去。我們要求轉型正義，何錯之有？而且這個轉型正義，是經過三年前人民投票授權，過去國民黨高壓威權，228、白色恐怖，濫殺、錯殺那麼多台灣人民，那民進黨要求轉型正義，何爛之有？」

賴岳謙失言，導致後續王世堅的論述一發不可收拾，只能尷尬乾笑，不斷複述「不要扯到那麼遠。」也無法打岔話題。最後王世堅為手機民調辯護，「這樣合理納入手機民調，有什麼不對？」、「所以容或這個制度是好是壞，大家都可以討論，但是不要一竿子打翻一船人。」最後王世堅更重申，「尤其對民進黨帶動台灣民主的改革，你用這個爛黨兩個字，我絕對不能接受！」

賴岳謙近來爭議不斷，先是今年1月無端指控美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀收錢力挺外交人員「口譯哥」趙怡翔赴美擔任代表處政治組長，當時葛來儀立刻發文反擊澄清，全世界包含台灣在內，都是CSIS的研究對象，CSIS是跨黨派、客觀的；推文更直言：「這是台灣媒體試圖扭曲事實、抹黑的另一案例」、「這就是假新聞！」

而賴岳謙爭議事件還不只這一樁，還有今年1月在中國央視的節目《海峽兩岸》中，針對習近平的《對台灣同胞書》40週年演說，表示台灣人都應該了解「兩岸的同胞都是中國人」、「中國人不打中國人」、「但如果你不承認你是中國人，你背離我們自己的祖先，後果那就不一定了。」該言論引來許多學生群情激憤，留言撻伐「在TVBS抹黑葛來儀跟CSIS的也是他」、「最近又在造謠抹黑美國，對方直接賞他巴掌，超爽的」、「舔就算了，還愛在統媒上造謠，居心何在？」，在網路上引起熱烈論戰。

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