民進黨譴責港府暴力驅離民眾 與北京聯手「送終」香港民主自由

2019-06-12 17:57

〔記者楊淳卉／台北報導〕對於香港警察動用橡膠彈、布袋彈和催淚彈驅離抗議的香港民眾，民進黨發言人李明俐今（12）日表示，香港警務處長盧偉聰在接受新聞採訪時，以「暴徒」來形容示威者，並證實港警以橡膠彈、布袋彈和催淚彈驅離反送中條例的民眾，更有新聞報導指出，現場有民眾在遭受驅離過程中，疑似頭部中彈昏迷倒地，港府如此殘暴對待人民的行徑，無疑是將自由香港倒退回威權專制時代，也證明港府寧可聽北京的指令，也不願傾聽香港民眾的聲音，讓香港的民主與自由走向「送終」的道路上。

李明俐指出，大家都知道過去香港會被稱為亞洲金融中心，是因為擁有讓人稱道的自由、民主和法治，然而，在香港回歸中國後，北京政府以一國兩制為名，逐步剝奪香港人民的自由、民主與法治，也在一次又一次的抗爭中，香港人引以為榮的人權價值，被港府和北京當局摧毀殆盡。當香港人民起身爭取自身的自由民主時，令人遺憾，我們看到的卻是香港當局不願聆聽香港人民對於民主法治的呼喊聲，反而透過惡法，把「自由香港」送進名存實亡的墳墓中，實在令人痛心。

李明俐表示，如今，香港民眾用各種「寧鳴而死，不默而生」的行動，展現出他們對自由、民主、人權等普世價值的渴望，對此，民進黨表達支持和聲援。毛澤東曾言：「哪裡有壓迫，哪裡就有反抗」。民進黨誠摯的呼籲港府，應捨棄暴力驅離的手段，以理性、尊重的態度，傾聽人民的聲音，和香港社會進行深入對話，重拾香港過去的民主的精神，勿以北京馬首是瞻，也切勿進一步激化香港民眾激憤的情緒，讓情勢更加惡化。

李明俐也提醒台灣社會，看到今日香港的情形，證明了中共在香港實行的一國兩制，事實上就是要意圖消滅我們原有的自由、民主和人權。一旦當這些普世價值因而消失，人民的生命財產都不可能有所保障，發大財也只是海市蜃樓的假象罷了。

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