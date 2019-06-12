嗆親中媒體亂搞！ 館長：辦遊行請統媒離開台灣

2019-06-12 07:30

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府無視百萬人上街反對修訂「逃犯條例」，堅持今（12日）將法案交付立法會二讀辯論。對此，成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢說，如果親中媒體繼續亂搞，他一定會邀請立委黃國昌或其他立委，舉辦一個「紅色媒體滾出台灣遊行」，為了香港和台灣。

館長昨晚在直播上表示，中國共產黨一個破壞人權的組織，國民黨候選人卻還在親中，如果媒體再繼續報導親中的新聞，他會要求黃國昌或其他立委，舉辦一個「紅色媒體滾出台灣遊行」，為了香港人和台灣人，「你不要懷疑我做不到，我現在真的很肚爛，你這種媒體怎麼可以一直在台灣荼毒我們。這種中資媒體憑什麼在台灣做生意，香港都被破壞成這樣了，我們是一個國家，是一個主權獨立的國家，你給我滾出去。」

館長指出，如果台灣人會為了香港的事件感到難過，為什麼在台灣自由平等的土地上還會有這種紅色媒體，親中親到和爹娘一樣的媒體，在台灣不斷用新聞傳播的方式說中國有多美好、中共的政權有多棒。館長說，就算香港人有百萬人上街頭，中共依然不會妥協，一定會讓「送中條例」通過，日後台灣該如何自處？台灣人該醒醒了，等到一無所有的時候，然後上街頭被丟催淚彈，被警棍打得滿頭鮮血的時候，到時候要站出來已經來不及了，台灣已經沒有軍隊、主權、自我、法律，那時候就是一個非常動亂不安的國家。

黃國昌：沒問題，我們來辦

黃國昌今天回應，「沒問題，館長，說到做到，我們來辦！法案我已提出，匯集民意，完成立法！」

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