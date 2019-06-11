南鐵地下化工程惹議 台南市府：詹順貴律師誤解了

2019-06-11 22:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕前環保署長詹順貴律師力挺總統蔡英文，在臉書發文批評前行政院長賴清德，並指控「南鐵東移」案背後是土地開發利益，台南市政府今（11）日嚴正澄清，南鐵案並非賴清德上任市長後將鐵路東移，行政院2009年9月核定路線自始即為「在既有鐵路的東側施作永久軌」，詹律師有所誤解了。

市府指出，縱然在行政院2009年9月9日核定前曾有許多構想選擇，最後選定「地下化永久軌直接於現有軌東側施作」方案，主要是基於施工期間必須維持鐵路正常營運，而原有鐵路路寬無法同時提供地面鐵路列車運轉及地下隧道施工所需空間，且台南古蹟車站又位於現有鐵路西側，在多方考量後，行政院唯一核定方案就是「在既有軌道東側設置地下隧道」。

市府重申強調，工程用地與原鐵軌騰空後，將作為20-40米林蔭大道，無法移作其他開發建築使用，綠化休憩空間效益全民共享，而地下化總經費293.6億元全數由政府出資興建，毋須取得私有土地開發籌措財源。

此外，南市東區生產路周邊約110公頃的台糖農地，早於2005年12月公告實施變更東區都市計畫通盤檢討案，即定位為「南台南副都心」，以區段徵收方式開發，亦與鐵路地下化工程定線無關。

市府官員指出，鐵路地下化計劃於2009年中央就核定在案，而賴市府團隊2010年12月底才就職，南台南副都心重劃區也比鐵路地下化開工早了好幾年，二者並無因果關聯性。

據了解，詹順貴於8、9日發臉文挺總統蔡英文，批評賴清德沒有誠信，「適合當台灣總統嗎？」他在臉文提到，鐵路沿線面臨強拆迫遷的自救會居民，反對的僅是沒有必要的東移而已，並未反對地下化，但卻一直被賴清德與其市府團隊操作成是阻撓地下化。

詹順貴質疑，鐵工局原軌地下化的工程規劃早有評估，不認為會影響台南車站，南鐵東移政策大轉灣，一定別有內情，而且市府還新增南台南站副都心地區整體開發計畫，當然其中一定少不了可以炒地皮的住宅區、商業區。

此外，交通部鐵道局中部工程處原本5月3日上午依法執行強制拆除前鋒路1戶拆遷戶，可是臨時「喊卡」。詹順貴也在臉文說，目前南鐵東移案有2件行政救濟案，鐵道局原打算開庭前夕加速強拆，所幸執政團隊及時喊停，「該感謝的人，現在還不適合直接公開」。

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