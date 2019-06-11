無法全部同意社子島訴求 柯文哲議會罰站16分

2019-06-11 20:01

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今下午赴議會市政總質詢，被台北市議員陳政忠問及社子島區段徵收案6項訴求，柯同意2項，包括有條件同意放寬配售專案住宅資格，從原本合法建物及1988年8月1日前存在的違建等，放寬為1994年12月31日前的建物；柯無法同意其餘訴求，被陳痛批三番兩次欺騙議會，罕見被罰站16分鐘。

陳政忠首先提到，社子島福安里及富州里專案住宅能否分開規劃興建？柯文哲同意，指都市計畫調整位置即可。

陳政忠再問，能否開放居民可以共用廚房、廁所，共用出入口，來申請配售專案住宅；意即取消配售專案住宅，須有獨立廚房、廁所及出入口的規定？柯文哲則表示，他想到解決方式是限制條件面積。

但柯文哲的答案令陳政忠不滿，不讓柯繼續答詢。隨後陳再問社子島專案住宅承租年限能否從12年延長為24年？柯回應，問題不是租期，而是租金，並認為12年內承租條件要比照附近的士林北投科技園區徵收計畫，超過12年後則轉社會住宅，且每3年一期簽約。

陳政忠追問，是否要放寬得配售專案住宅資格，放寬為1994年12月31日前的建物？柯回應「可以」，但從今以放寬，木柵路4、5段要同樣要辦理，且還要跟其他議員取得共識，法不溯及既往。

至於是否提高房租金津貼及安置費用？是否將提外濕地納入區段徵收範圍？柯文哲則未允諾。

陳政忠痛批，柯文哲及地政局等局處曾允諾他總質詢前會有定案，如今本會期總質已近尾聲，卻還未定案；不滿市府欺騙唬哢，並叫11個局處首長上備詢台，輪番砲轟過去弊端，但接著就讓官員們在台上罰站16分鐘，議場靜默，柯起初低頭忙看資料，但接著也東張西望發慌，最後陳要求官員一周回覆他的議題，結束尷尬場面。

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