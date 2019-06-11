法官擔任妻子律師 被移送監察院調查

2019-06-11 21:19

〔記者吳政峰／台北報導〕法官評鑑委員會上月認定桃園地院法官何宇宸涉不當取供，考量他已承認錯誤，且從無懲戒紀錄，無彈劾必要，移送司法院人事審議委員會審議，未料人審會11日大翻盤，追加認定他擔任配偶訴訟代理人的違失，決議移送監察院調查。

司法院指出，之前內部就在調查何宇宸擔任配偶律師是否有違失一案，上月又收到法評會的決議，兩案合併評價後，部分委員認為已達送監院彈劾的地步，提案表決，最後以21比2的票數通過議案。

司法院表示，何宇宸與妻子共同購買房屋，懷疑仲介收取過多費用，提起民事告訴，何宇宸本身是當事人，依法確實可以自行提起訴訟，但問題出在他又擔任妻子的訴訟代理人，違反了「法官倫理規範」第24條「法官不得執行律師職務」規定。

據悉，擔任訴訟代理人一案會爆發，起因於法官論壇出現一篇檢舉文章，而後監察院也收到陳情，監委高涌誠介入調查認為事態嚴重，發文向司法院索取相關資料，司法院因而獲悉此事，展開調查。

同時間，何宇宸因審理一件公職人員選罷法案，涉及以羈押逼被告指證另名被告，而被司改會函送法評會調查，法評會審議後認為他混淆審檢分立，違反「無罪推定原則」、刑事訴訟法規定、辦案程序、法官倫理規範，情節重大，應付個案評鑑；不過，考量他從無懲戒紀錄、歷年職務評定結果良好、坦承錯誤，決議送人審會而不送監院。

司法院強調，尊重法評會的結果，惟最後仍通過送監院彈劾的結果，主要還是因為加上何宇宸違規擔任妻子的訴訟代理人，兩案綜合評擬後所做出的結果。

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