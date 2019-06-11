台人赴港將被「送中」？ 陸委會官網設專區提醒風險

2019-06-11 18:41

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會今天表示，近來香港修訂「逃犯條例」，將會提高赴港或在港人士被移交中國大陸風險，因此，陸委會今天起於官網設立因應香港「逃犯條例」專區，說明政府立場及可能風險，提醒想經港轉機或前往香港旅遊、經商、工作、就學等的國人，赴港前「停」「看」「聽」，若在港遭遇急難，也可撥打我駐館急難救助專線，請求協助。

陸委會表示，自本年2月港府提出「逃犯條例」修例以來，已引起香港、國內各界極大爭議，及國際間關注，認此侵害人權及消滅我國家主權，亦將使香港自由、人權等核心價值受迫害，「一國兩制」亦將蕩然無存。陸委會除一再重申絕不接受矮化中華民國主權、捍衛人權拒為惡法背書之政府立場，並將政府歷次聲明及國際官方關切的重點一併蒐羅於專區提供民眾了解。

陸委會提醒，香港本年6月9日百萬港大遊行，創香港移交中國大陸以來歷史新高，主要係因香港政府「逃犯條例」一旦修正通過，將打開「送中」大門，此亦包含到港旅遊或過境的國人，都可能因此遭羅織罪名，送至中國大陸受審。做為一個負責任的政府，有必要對在港或欲赴港國人揭露風險，以保障國人權益及人身安全。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法