人權委員會組織法草案通過 2監委：不符「巴黎原則」

2019-06-11 21:43

〔記者謝君臨／台北報導〕監察院會今決議通過「監察院國家人權委員會組織法草案」等3案，監察委員王幼玲、高涌誠尊重多數委員意見，但提出2點不同意見；首先，人權委員會委員由全體29名監委兼任，難以完全符合聯合國「巴黎原則」；其次，現行監委的組成來源，不符「巴黎原則」所強調的人權專業背景及反映社會多元性。

監院今通過「監察院國家人權委員會組織法草案」與配套法案「監察院組織法部分條文修正草案」，以及「監察院各委員會組織法部分條文修正草案」等3案，將於監院下設置「國家人權委員會」，由全體監委兼任人權委員會委員；至於「監察院組織法」則增訂監委資格，納入具人權專業背景的專家及NGO代表。

對此，監委王幼玲、高涌誠稍早發布聯合聲明稿，對於院會通過「監察院國家人權委員會組織法草案」等3案，表達2點不同意見；強調根據「監察院國家人權委員會組織法草案」第3條，關於委員會的委員由全體29名監委擔任組成，將難以使監院成為完全符合聯合國「巴黎原則」的國家人權機構。

監委表示，傳統監察權與國家人權委員會的功能不同，或可相輔相成，但也存有不盡相同之處。監察職責是依現行法規，監督國家機關人員有無違法瀆職，而人權職責，則包含處理國內現行法規及國際人權標準的矛盾與分歧。因此，監委若有部分專責人權工作、部分專責監察工作，兩者具同等地位，但有專業分工，將使監院充分運作，發揮最大功能；而院會通過的草案未慮及此，誠屬遺憾。

此外，以現行監委提名資格的組成來源，主要為立委及議員、法官及檢察官、公務人員及大學教授、專門及技術人員、政治及新聞工作者等，顯與「巴黎原則」強調國家人權委員會委員，應具備人權專業背景及反映社會多元性的組成，並不相符。縱於監察院组織法新增人權背景委員，以增加多元性，仍難符合「巴黎原則」的要求。

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