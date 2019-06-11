友柯、柯黑議員為大龍國宅開戰！ 王世堅轟：靠柯P連滾帶爬才選上

2019-06-11 15:57

〔記者楊心慧／台北報導〕大龍國宅預計在今年7月竣工，但市府和住戶談不攏重建經費，於是台北市議員王世堅找市府溝通。議員林國成日前接受網路節目打臉名嘴《議事有意思》專訪時，直指該案被王姓議員、議會財建委員會召集人、某陳姓議員「擋」，讓王世堅相當不滿，怒批柯文哲養網軍攻擊議員，現在竟還有這種議員，靠柯文哲連滾帶爬才能選得上，在網路上隨便亂講。

大龍國宅在2011年被判定為海砂屋，因建物老舊、鋼筋裸露，由台北市政府在2015年拆除重建，預計在今年7月竣工。

台北市政府找3家不動產估價，最後以3家平均算出住戶負擔重建費用為一坪6萬元，但民眾找估價師算出來一坪為4.9萬元，雙方談不攏，住戶因此找王世堅陳情，王則找市場處反映，盼市府能與住戶溝通，有個圓滿結果的辦法。

但林國成在節目上指大龍國宅年底就會完工，卻被王姓、陳姓議員「擋」，林還說通過法令程序的財產處分案，對老百姓有利，市府將案子送進議會，就是想確保市民權利，質疑他們怎能反對，對此反對很納悶。

王世堅今在財建委員會上談到此事，王世堅解釋，該案就是住戶找他陳情，他認為住戶的訴求也蠻有道理，因此向市場處長陳庭輝，以及府會聯絡人反映，哪知竟被說成擋案子，柯市府還找友柯議員在網路罵他，本來就該和住戶協商，只要沒符合柯的要求就不行嗎？

王世堅不滿痛批，自己從政20幾年，沒看過這種議員，靠柯文哲連滾帶爬才能選得上，乾脆不要當議員算了，要捧柯文哲是他家的事，弄別的議員幹嘛？

林國成則說，估價和大龍國宅的財產處分案是兩回事，這和老百姓有利的幹嘛要擋？他不知道為何王反對這個案子，他在節目中沒指名道姓，是主持人講出來名字。

王世堅質疑，是否是市場處向林國成告狀，不過產發局長林崇傑、市場處長陳庭輝強調沒去找任何人講這件事。

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