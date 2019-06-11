鋸斷政大蔣介石銅像「馬腳」台大學生被起訴

2019-06-11 15:29

〔記者黃捷／台北報導〕國立政治大學校園內一座蔣介石騎馬銅像，今年2月22日凌晨被台灣大學城鄉所學生許哲榕鋸斷馬腳，政大校方事後提告毀損，許生雖承認做這件事情，但辯稱這是轉型正義，不過台北地檢署認為仍涉犯毀損罪嫌，今將他起訴。

許生在鋸斷銅像馬腳後，發表「威權歹物膏膏纏 轉型正義袂使等」聲明指出，要求徹底清除校園內威權象徵，若政大校方和社會大眾膜拜獨裁者的行為繼續存在於校園中，台灣學生就必須在校園體系下，繼續承受獨裁遺緒，無法記取教訓，預防獨裁再次發生。

聲明並表示，執行轉型正義以來，過去壓迫人民的獨裁政黨不斷以「拚經濟比較重要」、「經濟100分，政治0分」阻擋，甚至抹黑轉型正義工作，將「東廠」這項莫須有的罪名套在促轉會上，提醒大家若沒有民主自由，經濟成果從來就不屬於人民。

許生後來遭政大校方提告及求償，還另開記者會表示：「作為行動者，必須承擔責任，但仍對政治大學的提告與求償感到遺憾，遺憾的不是被告，而是政大校方選擇修復校園中的威權象徵，這就是威權體系底層的協力者，也是之所以獨裁者常在特定場合豎立銅像的原因。」

據了解，檢警傳喚許生到案時，許辯稱鋸斷馬腳、潑漆都是轉型正義，不希望威權體制繼續影響台灣。不過，檢察官認為就算是表達意識形態，毀損校方物品仍是事實，因此依毀損罪嫌將他起訴。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法