「台灣不要成為第二個香港」 賴清德抵桃園向王母娘娘祈福

2019-06-11 14:40

〔記者李容萍／桃園報導〕風雨越大越要前行，前行政院長賴清德今天近午到桃園市中壢慈惠堂上香、祈福，籲請信眾支持他能在民進黨總統提名初選勝出，支持者高喊「賴清德、凍選」的加油聲不絕於耳，人氣相當旺；賴清德延續稍早在新竹「反送中」火力，強調他向慈惠堂王母娘娘上香、獻花、祝禱時，祈求國泰民安，也真心祈求王母娘娘大發慈悲，讓「台灣不要成為第二個香港」。

賴清德「壯大台灣」車隊一早從新竹北上，先進入桃園市楊梅、平鎮掃街，隨後抵達中壢慈惠堂停留，在立委陳賴素美、前立委彭添富、黃仁杼、前國大代表張貴木、市議員楊家俍、市府顧問張肇良、前法醫高大成等人陪同進入慈惠堂上香，受到廟方董事長陳燦宏和信眾、支持者熱情歡迎。

賴清德稍早在新竹就呼籲反對一國兩制、反一中原則和「反送中」，中午到中壢慈惠堂致詞時表示，他會做一個守護台灣、團結台灣、投資台灣的總統，同時做一個壯大台灣的總統，「壯大台灣」車隊9日從屏東出發，在桃園整裝休息後，下午一鼓作氣直奔凱道，預計下5點許抵達凱道。

賴清德提到，現今香港有700多萬人口，卻有百萬人上街遊行，等於包括大人和小孩每7人就有1人走上街頭，箇中原因，就是他們不願接受中國政府在香港要通過逃犯條例，過去中國政府在香港箝制言論自由，束縛人權自由，他剛剛上香祈求王母娘娘大發慈悲，讓「台灣不要成為第二個香港」，請大家支持有能力守護台灣的賴清德。

賴清德還說，對於拚經濟他可是有「二步七仔」（台語有本事的意思），無論在擔任台南市長、行政院長，對於治理國家解決問題相當有效率，籲請大家晚上守住電話大聲喊出「唯一支持賴清德」，他強調支持賴清德不僅可以守護台灣，還可以投資台灣，讓經濟大發展，讓國家的主人都能過更好的日子。

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