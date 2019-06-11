防熱傷害並顧戰訓本務 國防部：別誤解國軍都是草莓兵

2019-06-11 13:12

〔記者涂鉅旻／台北報導〕全球近年來受氣候變遷影響，氣溫節節攀升，國軍為防範熱傷害，因此推出相關防治作為，但外界質疑此舉是否和國軍戰訓本務相衝突，還有言論更激進者諷國軍為「草莓兵」。國防部今日上午召開熱傷害防治作為記者會，發言人陳中吉強調，以漢光演習實彈射擊，官兵在高溫下操演為例，都是經過循序漸進訓練，因此盼國人別誤解，認為國軍都是「草莓兵」。

陸軍司令陳寶餘在4月底時考量台灣受高溫侵襲，陳寶餘因此要求全軍，花一週時間強化熱傷害防治與急救準備，隨後再恢復三項鑑測，但此舉引發外界討論，還有民眾在臉書發表較激烈言論，導致陳寶餘親上火線回應。

國防部今日召開記者會說明熱傷害防治作為，軍醫局為勤保健處副處長張國榮表示，國軍近年來熱傷害致死率為零，且重症個案已大幅漸少。今年至今共培訓627名熱傷害防治種子教官，逾15萬名官兵對於熱傷害，都有基本的認知。

張國榮表示，國軍都會在訓練前一天，了解氣象預報情形，並彈性調整訓練課目，若危險係數超過40以上，則停止高強度體能戰技訓練。

陳中吉則強調，以5月底在屏東滿豐靶場舉行的漢光演習實彈射擊，官兵在高溫下操演為例，其都是經過循序漸進訓練而來，並非一開始即是如此，這也是募兵制的戰力成果，因此盼國人別誤解，認為國軍都是「草莓兵」。

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