達觀號上月執勤動力失效 軍方：靠自身動力平安返航

2019-06-11 12:26

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍一九二艦隊海洋測量艦「達觀號」今年五月中旬在台灣海峽探勘水文時，傳出艦上動力主機失效在海上漂流，軍方人士今日表示，該艦在上月10日出港，並在上月14日發現動力異常，但並未在海上「漂流」，官兵按照日常訓練，依標準作業程序排除狀況後，當日以最低安全速率開回左營港修復，並非如外傳在海上「漂流」情形。

有媒體報導，達觀艦是在上月漢光演習前夕，在台海執行水文探勘，艦上主機卻突然故障熄火，縱使船上官兵盡力修復仍無法恢復，因此請海軍艦隊指揮部派遣艦艇前往救援與戒護。

對此，軍方知情人士今日表示，事實上，達觀艦是因淨油機損壞，導致船上一度失去動力，官兵按照作業程序，重新啟動空壓幫浦，並更換其他油櫃的油料供應主機使用，將艦艇動力回覆，同時第一時間回報，因此海軍艦指部為安全考量，派遣兵力進伴行、戒護，隨後該艦自行以最低安全速率返回左營港，完整檢查、換修後，該艦已重回崗位。

根據海軍司令部資料，達觀艦為義大利F-INCATIER造船廠建造，84年9月7日返國交艦，84年9月26日於左營成軍，於85年3月1日正式納編服勤，駐地海軍左營軍港，隸屬海軍一九二艦隊。軍方人士說，海軍艦艇多服役20、30年，此次狀況排除有賴船上官兵，依照日常完善訓練，根據標準作業程序行事。

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