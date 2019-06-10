韓國瑜聲明反對一國兩制？被洪慈庸這句話揭穿

2019-06-10 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（10）日聲明指出，多數台灣人認為香港的一國兩制，不管是否成功或失敗都不適用於台灣；時代力量立委洪慈庸對此表示，「九二共識就是一國兩制」。

韓國瑜發表的聲明提到，香港的法治一向備受香港社會與各界關注，根據香港基本法，香港擁有司法終審權，法冶、廉能、自由化、效率是香港經濟發展的四大支柱，我們期待香港政府會針對香港民眾與外界的疑慮，做出讓香港民眾放心的決定。

韓國瑜說，中華民國作為一個主權國家，與香港在過去歷史與政治現實完全不一様。絕大多數台灣民眾都認為香港的一國兩制，不論實施成功或失敗，都不適用於台灣；要表達「三個不容懷疑的決心」：一、捍衛中華民國的決心不容懷疑，二、捍衛台灣民主制度的決心不容懷疑，三、捍衛台灣生活方式的決心不容懷疑。

洪慈庸打臉韓國瑜

洪慈庸在臉書強調，所有想要成為台灣總統的參選人，不可模糊台灣與中國之間的關係，就連「能言善道」的韓國瑜也無法迴避，國民黨的政治人物不可再用「九二共識」作為拚經濟的藉口，卻不告訴大家九二共識就是一國兩制。

洪慈庸認為，「今日香港，明日台灣」，希望台灣人能瞭解這是多痛的一句話。彷彿宣告香港已經救無可救，而台灣只能夠將它當作最慘的教訓，避免台灣終有一天退讓到香港現在的位置，退也無可再退。

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洪慈庸臉書全文

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