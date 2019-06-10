「唯一支持賴清德」 連署登報力挺賴清德

2019-06-10 13:10

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選民調今天起跑。民報基金會董事長及國立陽明大學心智哲學研究所教授洪裕宏等連署登報，力挺行政院前院長賴清德，「讓我們牽手共同來創造這一頁歷史！」內文並批，民進黨中執會改變總統初選辦法已經成為國際大醜聞，總統蔡英文「朕即女皇」、「台灣可能毀於她一人之手」。

登報內文指出，民進黨中執會改變總統初選辦法已經成為國際大醜聞，和台灣關係最緊密的日本媒體，都用標題做出批判，矛頭對準的不是民進黨，而是蔡英文，「指陳事實：賴清德人氣遠超蔡英文，蔡英文不惜變更初選規則來圖利自己」。

內文指出，賴清德可以委曲求全，但台灣人民絕不會和血吞下。賴清德不得不領受不平等契約，不能證明民進黨初選的合理性、正當性與合法性。民進黨可以不顧顏面，蔡英文可以「朕即女皇」，台灣人豈能坐視。

內文也指出，蔡英文的陽謀詭計，若能在我們眼皮底下完成，被犧牲的不只是民進黨，而是我們大家。「更可怕的是台灣可能毀於她一人之手。」

內文指出，「我們為什麼要發表這篇自救宣言」，一句話：阻遏邪惡、落實正義，迫使我們對抗這場有違正義的不公平初選。「6月10日到14日電話民調，務必請固守電話與手機，一通不漏，唯一支持賴清德」。

對此，民進黨今表示，請外界勿用不實的謠言攻擊蔡、賴雙方參選人。初選絕對會由中央黨部以公平、公正、公開的原則辦理完成。

民進黨表示，下午，中央黨部會在雙方代表的見證之下，抽出上周25套抽樣結果的其中5套光碟分送至5間民調執行單位。在執行民調前再請雙方確認：光碟是否為上周雙方代表簽名彌封的光碟。以上會用影像側錄的方式發佈影片，以眧公信。五間民調單位執行的過程會全程錄音，雙方亦都會派員全程參與。

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