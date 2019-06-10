屏東惡臭養雞場 屏縣府回擊黃國昌：建議去地檢署提告

2019-06-10 12:53

〔記者邱芷柔／屏東報導〕時代力量立委黃國昌日前南下屏東，直搗民進黨籍議員周碧雲夫婦等經營的樂樂養雞場後，接連在臉書上發文，指控屏東縣政府廢弛職務，長期包庇議員違法濫權，今天更前往監察院要求依法彈劾違法失職官員，屏東縣政府上午也召開記者會反擊，強調縣府與民眾的目的一致，但行政程序完備才能解決問題，同時也向黃國昌建議，「更負責任的辦法就是去地檢署提告，由司法單位調查會更快且更完備。」

屏東縣政府今天上午臨時召開記者會，由秘書長邱黃肇崇、縣府發言人黃建嘉、政風處長吳茂興、行政處長王榮愷、農業處長黃國榮等人親上火線，針對外界質疑進行說明。

縣府發言人黃建嘉指出，黃國昌委員在臉書上公布「廉政署密件」，其實是縣府5月19日「主動」函文給廉政署，再給監察院的文件，縣府態度坦盪公開，有涉及不法就依法偵辦，請黃委員不要含沙射影、故弄玄虛，用政治性的指控來指責屏東縣政府。

面對媒體追問黃國昌發文指控縣府因應作為，黃建嘉回擊，建議委員提告，提告之後會有兩個狀況，第一個是起訴，該法辦就法辦，該辦誰就辦誰，但如果不起訴，委員就會有誣告罪的問題，他認為更負責任的辦法就是趕快到地檢署，由司法單位調查可能會更快，也能更加完備。

記者會上縣府對外界的質疑做出說明，包括周碧雲的先生承包屏東縣營養午餐部分，縣府表示，經縣府清查，縣長潘孟安縣長在2014年12月25日上任後，沒有任何承攬紀錄，另外周碧雲的外甥經營的鮮大師食品公司，是周的外甥，不在利益衝突法二等親內，並未違法，且周的外甥依採購法參與投標，經過公開評選，是目前屏縣8家桶餐、2家中央廚房廠商中的一家。

而針對議長周典論的弟弟周土盛在屏東縣政府承包的工程部分，縣府說明，周土盛在屏東有兩項承包工程，其一是東港溪清除布袋蓮工程，另一件是屏北之星翔鷹步道整備工程規劃，翔鷹步道因施工方法不被縣府認同而解約，而周土盛現在因案被屏東地檢署羈押中，是另涉他案，並非縣府案件。

對於樂樂養雞場，縣府強調，立場和枋寮鄉親絕對一致，但不是表達反對態度就好，行政程序一定要完備，畜牧場的設施容許申請、畜牧場登記證，全縣33鄉鎮市都是一致標準，由鄉鎮市公所初審後核轉縣政府複審核定，否則業者提出行政訴願，結果反而可能會被敗訴，「撤銷和廢止不能用喊的，行政程序一定要完備，才能徹底解決問題」！

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