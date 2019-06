中國玻璃心碎！我海軍陸戰隊旗幟與官員現身美印太司令部

2019-06-10 00:42

〔即時新聞/綜合報導〕美國提升對台關係,繼白宮秀出總統川普與台灣國旗同框照片、新公布的印太戰略報告將台灣定調為「民主國家」夥伴,太平洋陸戰隊(Pacific Marines)官方推特更貼出戴維森上將(Admiral Phil Davidson)與我國海軍陸戰隊旗幟同台照片,我國少將甚至更與美方中將互贈紀念品。

美國印太司令部本月3日至6日於夏威夷總部舉行「太平洋兩棲領導人研討會(PALS-19)」,與會者來自美國在太平洋逾20個盟國,會中研議如何增進印太區域的人道主義救援與天災救援行動,在戴維森上將左後方的紅色旗幟正是我國海軍陸戰隊旗幟,我方派出三軍聯訓基地的指揮官劉爾榮少將參加活動。

劉爾榮在活動中還與美國海軍陸戰隊第三遠征軍指揮官、中將赫爾曼.科拉迪(Herman Clardy)互相交換紀念品,科拉迪是駐日本沖繩美軍基地總指揮官。《中央社》報導,海軍陸戰隊對此指出,美軍太平洋司令部在2015年就邀請台灣參加「太平洋兩棲領導人研討會」,當年由海軍陸戰隊99旅少將旅長劉豫屏代表出席,詳情牽涉國安,不可多說。

批踢踢鄉民得知此事後,均感到相當振奮,紛紛留言指出「台美友好讚」、「五毛氣死爽哦」、「柯屁:挑釁」、「憨粉:有種就建交啊」、「某p大崩潰XDD」、「這旗擺的位置超刻意的啊」、「支那賤畜又要崩潰了,爽」、「崩潰的人是不是要抓起來」。

美軍太平洋陸戰隊推特全文

Admiral Phil Davidson, commander, U.S. Indo-Pacific Command, speaks about Humanitarian Assistance/Disaster Relief operations during the Pacific Amphibious Leaders Symposium (#PALS19).



U.S. Marine Corps photo illustration by Cpl. Camilo Parody pic.twitter.com/w0DV04Yoo6