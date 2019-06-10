港人湧蔡總統臉書留言：台灣不要變另一個香港

2019-06-10 00:36

〔中央社〕香港人民上街反對逃犯條例，總統蔡英文也透過臉書聲援。不少香港人民在蔡總統臉書貼文留言，希望蔡總統繼續守護台灣，「今日的香港不是明日的台灣」、「把中國引入來，你們不會發大財」。

香港人民上街反對逃犯條例，蔡總統晚間透過臉書貼文表示，支持所有人對民主自由的追求，也認為香港人民的心聲應被尊重；「我們更要大聲向世界說出：台灣人珍愛我們的民主，也堅持我們決定自己命運的權利」；她強調，「一國兩制」不會是台灣人的選項。

蔡總統這篇貼文一小時內就有超過7萬人按讚，不少香港人在底下留言回應。

有人說，希望蔡總統繼續守護台灣，「千萬不要讓台灣步入香港的後塵，今日的香港是台灣人們的參考，台灣人想要什麼的未來？你們的票很重要！我們香港人的選票是廢的，特首和官僚們不是我們想要的。今日的香港不是明日的台灣。」

也有香港網友提到，「把中國引入來，你們不會發大財。我是香港人，我很清楚，你們的資源只會逐點逐點被中國人搶奪。這是中國人的性格，天生的。」

還有香港網友提到，香港人從來沒有得選擇，是西方的天真，當時將一個沒有民主但擁有自由的地方，交予一個專政的極權國家，「目的是將我們當作你們的示範單位」、「台灣人，你們既已擁有民主及自由，千萬不可以輕言失掉！」「我們在香港會守護住，亦期望台灣人能為我們多發聲！」

有參與今晚遊行的香港人留言說，「可以肯定至少有100萬人出來表達對政府及送中條例的不滿，在此想對各位親愛的台灣人說，不要為了發大財而失去你們最寶貴的自由，否則今日香港，明天台灣」。

台灣的網友也留言回應香港民眾說，「我們會努力，你們也要繼續加油」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法