AIT砲轟中國稱讚台灣！ 怒斥華為5G補貼方案恐釀禍害

2019-06-09 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）撿到槍！其臉書粉絲專頁今（9日）PO文援引《華盛頓郵報》的報導，直指中國利用大量補貼的方式讓華為搶占5G市場，除了損害公平機制之外，中國製造的5G設備也有可能大開網路的後門，嚴重一點甚至會讓整個國家斷網，而台灣對此早就有先見之明，已成為許多國家效法的對象。

據《華盛頓郵報》，美國官員正在說服歐洲盟友在5G網路競爭中禁止中國電信商華為的介入，卻遇到最大的阻力，那就是金錢。由於中國政府的大量補貼，華為可以提供遠低於任何競爭對手的價格，有時甚至降低了60％的費用。

這些交易手段似乎說服了歐洲各國政府和公司，降低了過去對中國政府網路監控的擔憂。至於連超低電信基礎設施費用都付不出的發展中國家，華為還透過國有銀行提供了低於市場利率的貸款，額度高達1000億美元（約新台幣3.13兆元）。

美智庫戰略與國際研究中心（CSIS）政策專家路易斯（James Lewi）對此透露，華為就是中國國家資本主義的典型代表。

而這些開始讓美政府官員憂心忡忡，他們擔心中國可能會利用華為竊取美國和其他國家所分享的資訊，甚至直接破壞網路。

美國官員指出，若是來到超高速5G網路的時代，這會帶來更大的風險，因為屆時5G網路將應用在自動駕駛汽車和醫療設備之上。

因此，美政府不斷呼籲盟友終止與華為的合作，到目前為止已有澳洲與日本響應。雖然華為一直否認幫中國政府進行間諜活動，但該公司確實承認，中國國有銀行為華為客戶提供了1000億美元的信貸額度。

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