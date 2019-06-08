政見會答題》賴清德：美中貿易挑戰 積極改善投資環境

2019-06-08 17:03

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨總統初選電視政見發表會今天下午登場，前行政院長賴清德在回答今周刊社長梁永煌提問「未來4年，你心目中覺得台灣最重要的3個關鍵經濟的問題是什麼？你的解方是什麼？」時表示，面對中美貿易戰的衝突，台灣政府要做最長遠的準備、打算，而且最好的準備，除了要積極解決受影響產業之外，也要積極改善台灣投資環境，讓台商可以回來，人、企業、資金可以回來。

賴清德強調，我們應該推動新經濟，應該投資未來，兩個力量結合在一起，台灣經濟才可往上躍升。

梁永煌提問時表示，在2020大選中，經濟議題一定是民眾最關心的問題之一，談到經濟議題在我心目中覺得最關鍵，是在於如何做到經濟成長的果實，能夠讓人民有感。事實上，如果仔細檢視台灣的經濟成長率，過去十年，台灣的平均值2.9%，相較韓國3.1%，香港2.8%，台灣雖然還有努力空間，但絕對表現不差，但是民眾感受不到。

對此，賴清德說，經濟的果實應由人民所共享，政府的施政才有辦法得到人民的支持，台灣過去幾年總體經濟表現其實不差，但底層聽起來是感受不到的，原因是物價上漲，總體經濟雖有成長，底層民眾卻感受不到經濟成長的果實，他們要薪水多一點、吃能吃好一點，存款多一點，這都是人民基本的需求，對他們來講卻是嚴酷的考驗。

賴清德指出，他們也受到科技等影響，例如UBER就衝擊到計程車業，甚至很多地方都成立大賣場，吃掉了許多商店的業績，這種狀況下他們生活相對辛苦，解決這部分的問題，會列為他當選總統後優先的工作，

其次，賴清德說，是中美貿易戰的衝突帶來的挑戰，中美貿易的衝突，短期是在解決美國貿易逆差的問題，中期在解決美國製造業回流的問題，更長期問題是美國與中國爭奪霸權，台灣政府則要做最長遠的準備、打算，而且做最好的準備。

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