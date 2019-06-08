國民黨中央質疑手機民調可行性 除非5總統參選人有共識

2019-06-08 15:25

〔記者施曉光／台北報導〕民進黨總統初選民調樣本採市話、手機各佔1500份，並自10日起執行3天，國民黨總統提名作業要點則規定全部採市話民調3000份樣本，雖然參選人郭台銘要求納入手機，周錫瑋、朱立倫也都表態可以考量納入，黨中央仍傾向在11日的「參加初選同志座談會」說服大家維持既有作法，但黨內人士也說，如果5位參選人一致認為要納手機，恐怕很難不做調整，因此當天如果取得共識，勢必得再報請中常會修訂總統提名作業要點。

不過，黨內人士懷疑，民進黨的民調未來可能會有爭議，而且3天要做3000份，平均每天做出1000個有效樣本的可能性不大，國民黨總統初選民調同樣也做3000份，而且全部都是市話，估計要花7天時間，一個晚上能做出500就已經很拚了，反觀民進黨手機、市話各半，高度懷疑3天就能做得出來。

黨內人士並指出，民進黨對外宣稱以國家通訊傳播委員會公布的行動通信網路用戶號碼核配現況的前4碼為基礎，末6碼數字再隨機抽樣的作法，可以想見撥打到空號的比例一定會很高，恐怕未來3天民調過程，光是打到空號，就浪費掉很多的時間，因此許多民調專家都不太相信民進黨的民調執行一個晚上可以做到1000份有效樣本。

這位人士並說，無怪賴清德的質疑有道理，懷疑抽樣母體會來自民進黨民調中心長期所累積下來的實體行動電話號碼資料庫，而過去這些資料庫的受訪者政治傾向大概都很清楚，很難不讓外界有所懷疑。

國民黨11日的「參加初選同志座談會」，黨魁吳敦義將親自參與，會中除由智庫向各參選陣營說明「國政願景電視發表會」規劃細節，還將由「民意調查執行小組」召集人黃德福說明民調作業規劃，據了解，中央提名協調小組與「民意調查執行小組」專家學者目前仍傾向維持100%市話民調，並將向五個參選陣營說明當初決定不納手機民調的考量依據。

當天5個參選人陣營還將共同從黨中央列出的10家民調公司當中，挑選出5家委託執行的公司，日後這些民調公司還會再通知各參選陣營民調執行觀察員，一起召開民調執行協調會，說明民調題目以及磋商電訪技術等問題。

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