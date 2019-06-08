政見會答題》若輸初選 蔡英文：體現民進黨價值來贏得大選

2019-06-08 15:09

〔記者黃欣柏／台北報導〕民進黨下午舉辦總統初選政見發表會，請來自由時報總編鄒景雯、台灣公民陣線發起人賴中強及今周刊社長梁永煌擔任提問人，會中鄒景雯詢問二人若初選失利會怎麼做，蔡英文對此回答，初選後重點就不是誰代表民進黨選總統，而是能不能體現民進黨的執政價值，為台灣帶來根本性的改變，讓民進黨的人集結在一起，贏得2020大選。

鄒景雯提問，蔡、賴二人都是擁有非常豐富從政閱歷的政治工作者，想必都會認同台灣重於派系、政黨或任何一個人，更何況初選只是第一回合資格賽，更大的挑戰是後面的總統、立委選舉。過去一些數據顯示民進黨的立委選情似乎並不樂觀，想請教兩人如果初選失敗，要如何帶領支持者接受初選結果，集合最大力量來兌現對台灣的承諾？

對此蔡英文表示，民進黨過去就有出現兩人或三人參與初選的情況，在初選結束以後都是訴求團結一致，這是第一次有現任總統在初選中遭受挑戰，那我們就必須要思考如何團結。

蔡英文指出，她仔細聽了賴前院長對國政的藍圖擘劃，其實都不出政府過去幾年累積的價值、路線與政策主張，現在執政團隊已經執政3年了，包括中間有1年4個月由賴前院長擔任行政院長，她認為2020年的大選，要打贏的道理很簡單，對一個執政黨來說，就是執政要得到人民的肯定。

蔡英文認為，新上任的蘇貞昌院長帶領的團隊，很有效率的解決了很多問題，人民對於執政開始有感，在過去一段時間所做的努力，例如年金改革，過程確實是非常痛苦、紛擾，但是今天我們回頭看年金改革，國民黨現在要參選的人也都不敢直接講說要恢復18%，可見社會上覺得這是值得高度肯定的事情。

蔡英文說，能源轉型也是一樣的道理，非核家園經過不斷的辯證，當我們開始風力發電的投資，大家了解到這一切都已經開始了，我們是有機會把再生能源變成主要能源來源之一，並且帶來很多產業發展的契機，就像她先前所說的，政府的施政已經開始進入收成期，政策成績會一樣一樣的出來，這就是團結民進黨最重要的一件事情。

蔡英文強調，在初選之後，不論誰得到提名權，重點不再是誰代表民進黨選總統，重點在於個人能不能體現民進黨的執政價值，能不能為台灣帶來根本性的改變，能夠持續代表民進黨帶領台灣進行脫胎換骨的工程，只有這樣才能夠把民進黨的人集結在一起，也只有這樣才可以讓社會上更多人來加入我們的執政行列，讓我們贏得2020年的大選。

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