4大理由支持小英連任 鄭文燦：第二屆會更好

2019-06-08 10:46

〔記者許倬勛／桃園報導〕民進黨總統初選將於10日至14日進行民調，公開支持總統蔡英文連任的桃園市長鄭文燦，今上午在臉書發表4大點支持小英的理由，稍早也在受訪時強調，作為10年老同事，看得見小英的努力與韌性，「她奠定了改革，第二屆會更好」。

鄭文燦受訪時提到，自己從擔任新聞局長跟她共事，前後超過10年，她是有價值理念，也有續航力，也有韌性，相信在大選的時候，她是最有可能勝出的候選人，她奠定了第一屆的改革，讓台灣可以永續發展，「我相信第二屆的成績會更好」；同時台美關係加溫，信任感提高，對台灣的安全保障也大幅提升。

鄭說，對桃園而言，蔡英文可能是歷來支持桃園建設最多的一位總統，包括航空城、亞矽計畫、前瞻建設，讓桃園可以「轉大人」，今早在臉書上發表了一篇呼籲大家支持蔡總統的文章，寫得更清楚。

鄭文燦上午在臉書發表支持總統蔡英文的4個重要理由，以「我支持蔡英文總統代表民進黨贏取第二個任期，確保台灣的民主價值與永續發展」為題，表態力挺蔡英文。

鄭文燦發表臉書內容如下：

一、我從擔任行政院新聞局長開始，與蔡總統前後共事超過十年，我充分了解小英總統是一個有價值信念、而且也有韌性的領導者，在未來大選時，蔡總統具有最好的續航力，她會是最終贏得大選勝選的人。

二、蔡總統第一個任期中，打下了台灣轉型的基礎，讓台灣在經濟成長、國家財政、年金永續、產業創新、稅改、城鄉均衡、托育公共化、長照制度、綠能產業、強化國防、轉型正義等方面，都交出重要的成績單。給蔡總統第二個任期，她的執政績效會越來越好。

三、蔡總統的執政，讓台美關係加溫，信任感提高，讓台灣成為美國可以明確支持的民主夥伴、科技夥伴，以及在印太地區不可或缺的戰略夥伴。在中國崛起、威脅台灣民主的時刻，蔡總統的連任，代表了台灣民意堅定的訊號，讓台灣可以度過難關。

四、桃園的三支箭，航空城、亞洲矽谷、前瞻建設（鐵路地下化、綠線、棕線、三鶯線等），都獲得蔡總統大力支持推動，三支箭讓桃園可以轉大人。我因此要明確地說，蔡英文總統是歷來支持桃園建設最多、影響最深遠的總統。

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