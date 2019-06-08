民進黨總統初選政見會14:00登場！蔡賴正面交鋒

2019-06-08 11:57

〔記者蘇永耀／台北報導〕民進黨總統初選電視政見發表會今日下午2點登場，蔡英文總統與前行政院長賴清德兩人將同場較勁、直接交鋒，除陳述政見理念外，也將就誰代表民進黨才是2020總統大選最具勝算的參選人，向支持者進行訴求。

在政見會結束後，從10至14日，晚上6點到10點，民進黨也將展開民調作業，透過家戶與手機各佔50％的民調方式，由蔡英文與賴清德分別與高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲進行3人對比式民調，蔡、賴兩人誰能在這場民調大戰中取得優勢，將最後決定由誰代表民進黨角逐明年總統大選。

民進黨今日下午將舉行首場也是唯一一場政見發表會，各界高度關注。電視政見發表會下午2時登場，時間約計1個半小時，3位提問人分別是自由時報總編輯鄒景雯、今周刊社長梁永煌、台灣公民陣線發起人賴中強。

電視政見發表會將在華視進行，政見發表會分申論、提問、結論3部分，申論部分每人10分鐘，依序賴清德、蔡總統；提問部分，提問2分鐘、回答4分鐘；結論部分每人8分鐘，依序蔡總統、賴清德，兩人預計分別舉行會後記者會。

賴清德在4日接受本報專訪時表示，小英總統有其優點與政績，而他從政廿幾年也得到社會肯定與支持，台灣安全的最大威脅就是中國，以目前而言，不管社會真實反應或民調，都反映一個事實，即他是黨內最強候選人，他可以打敗韓國瑜，「清流勝韓流，台灣免憂愁！」

蔡英文在5日接受本報專訪時表示，過去3年執政已做好打地基的準備工作，政績正一樣一樣顯現，例如稅改就讓民眾很有感，現在把樓房一層一層蓋起來的時機已到，整體的施政氣勢也恢復到執政第一年的時候，她是一位續航力強的總統，再給她四年，來完成執政的藍圖。

對於今日下午的電視政見發表會，民進黨表示，雙方陣營達成4項共識，分別是：

第一，錄影過程中，候選人不得穿著印有個人姓名等選舉資訊衣物、飾品。

第二，電視政見會播出前後、中間空檔的廣告，要求轉播單位嚴禁穿插候選人個人的競選廣告。

第三，發表政見時不使用手板或道具做輔助說明。

第四，因政見發表會場地空間限制，建議雙方陣營不要動員支持者到場。

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